Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Dudenhofen - Erneut gefällter Baum auf der K15

Speyer/Dudenhofen (ots)

In der Nacht auf den Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw die K15 zwischen Speyer und Dudenhofen. Hierbei stellte der Fahrer einen gefällten Baum mitten auf der Fahrbahn fest. Der 27-Jährige konnte noch rechtzeitig vor dem Hindernis bremsen. Von einem Tatzusammenhang mit den mutmaßlich vorsätzlich gefällten Birken am späten Sonntagabend wird derzeit ausgegangen. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail über pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell