Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rettungswagen gefährdet

Schifferstadt (ots)

Am frühen Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr, befand sich eine Besatzung des Malteser Rettungsdienstes auf einer Einsatzfahrt von Waldsee kommend in Richtung Schifferstadt. Auf der L532 fuhr dann ein Volvo vor dem Rettungswagen, der mit Sondersignal und Blaulicht fuhr. Der andere Verkehrsteilnehmer beschleunigte plötzlich seine Fahrt und bremste mehrfach ab, so dass der Rettungswagen ebenfalls abbremsen musste. Dies wiederholte sich dann mehrfach, bis der Rettungswagen schließlich in Höhe der Mannheimer Straße in Schifferstadt eine Vollbremsung durchführen musste und in den Gegenverkehr ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem anderen Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Hier fuhr er dann noch über eine Verkehrsinsel. Ein Schaden entstand hierdurch jedoch nicht. Hinweise, die zur Feststellung bzw. Identifizierung des unbekannten Verkehrsteilnehmers führen, nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495- 0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell