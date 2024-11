Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann von Hund in Mutterstadt attackiert

Mutterstadt (ots)

Am Samstagmittag, 09.11.2024, machte ein 41-jähriger Mutterstadter eine unliebsame Begegnung mit einem freilaufenden Hund in der Fußgönheimer Straße: Der Mann sei dort zu Fuß unterwegs gewesen, als plötzlich ein nicht angeleinter großer Hund - vermutlich ein Belgischer Schäferhund - auf ihn zugelaufen sei. Die Besitzerin des Hundes habe noch aus der Entfernung nach dem Hund gerufen, dieser sprang jedoch bereits den Fußgänger an. Beim Versuch, den Hund abzuwehren, biss dieser dem 41-Jährigen in die Unterarme. Der Mann musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist bislang nicht bekannt. Offensichtlich entwischte der Hund in einem unaufmerksamen Moment durch ein offenstehendes Hoftor in der Nähe.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell