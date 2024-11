Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unliebsamer Gast tauscht Hotelzimmer gegen Gewahrsamszelle in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend, 08.11.2024, hatte ein Schifferstadter Hotelier Probleme mit einem seiner Gäste: Ein 46-jähriger Mann hatte offensichtlich in alkoholisiertem Zustand andere Gäste des Hotels sowie das Personal angepöbelt und sollte deshalb das Hotel verlassen, was er jedoch nicht tat. Da er auch dem im Anschluss ausgesprochenen polizeilichen Platzverweis nicht nachkam, zudem immer aggressiver und bedrohlicher agierte, wurde er von den eingesetzten Polizeikräften gefesselt und einer Gewahrsamszelle der Polizei Schifferstadt zugeführt, wo er die Nacht verbringen durfte. Mit dieser Art der Beherbergung schien er allerdings nicht zufrieden zu sein, weshalb er die Polizeibeamten langanhaltend und ausschweifend beleidigte. Den Mann erwartet außer Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung außerdem die Kostenerstattung für die Unterbringung im Polizeigewahrsam.

