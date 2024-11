POL-PDLU: Speyer - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots) - Am Donnerstag, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Maximilianstraße in Richtung Altpörtel. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der 83-Jährige zog sich Verletzungen am Kopf zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. Rückfragen ...

