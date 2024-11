Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Waldsee und Schifferstadt (ots)

Am Vormittag des 07.11.2024 wurde auf dem Parkplatz am Südbahnhof in Schifferstadt eine stationäre Kontrollstelle durch die Polizei Schifferstadt eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen konnten mehrere Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden. Darüber hinaus wurden vier Mängelberichte aufgrund defekter lichttechnischer Einrichtungen und nicht mitgeführter Verbandskästen gefertigt. Die Polizei möchte daran erinnern, dass das Anlegen des Sicherheitsgurtes Lebensretter Nummer 1 ist.

In der Nacht vom 07.11.24 auf den 08.11.24 im Zeitraum von 23:30 Uhr - 00:25 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Ludwigstraße in Waldsee allgemeine Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 12 PKW und 2 Kräder kontrolliert. Verstöße konnten hierbei keine festgestellt werden.

