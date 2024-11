Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und geflüchtet - Verursacher ermittelt

Waldsee (ots)

Am 06.11.2024 erlangte die Polizei Schifferstadt über den LBM Speyer Kenntnis von einer Beschädigung einer Straßenlaterne, einem Stationierungszeichen sowie einem Fahrbahnteiler an der L533. Diese wurden offensichtlich durch ein Fahrzeug beschädigt. An der Örtlichkeit konnten durch den Mitteiler des LBM eine Radabdeckung des Herstellers Mercedes sowie ein Fahrzeugteil des Unterbodens aufgefunden werden. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Wie bereits am 03.11.24 berichtet wurde, kam es am Abend des 02.11.24 zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss im Bereich des Kreisverkehres des Penny Marktes. Nach Inaugenscheinnahme des verunfallten Fahrzeuges und Abgleich der nun aufgefundenen Fahrzeugteile konnten diese zweifelsfrei dem Fahrzeug dieses Unfalls zugeordnet werden. Dem Unfallverursacher droht nun noch zusätzlich ein Strafverfahren wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

