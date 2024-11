POL-PDLU: Fahren unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) - Am Mittwochmorgen, den 06.11.2024, kam es im Bereich des Kreisverkehrs an der Kreuzung Benderstraße/Frankenstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Das verunfallte und alleinbeteiligte Auto fuhr aus Richtung Strandbad in den Kreisverkehr ein und kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte folglich mit einem ...

mehr