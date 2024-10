POL-PDNR: Sachbeschädigung an Anhänger

Wissen (ots) - In der laufenden Woche wurden mehrere Autos beschädigt, die in Wissen in der Straße "In der Hüll" geparkt waren. An allen Autos wurde der Lack zerkratzt, zuletzt an einem roten Citroen und einem grauen Toyota. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter ...

mehr