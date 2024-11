Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Verkehrsteilnehmer werden in Waldsee handgreiflich

Waldsee (ots)

Aufgrund eines Verkehrsvorgangs kam es zwischen zwei Autofahrern am späten Samstagnachmittag (09.11.2024) zu einer handfesten Auseinandersetzung: Die zwei Verkehrsteilnehmer, zwei Männer aus Waldsee, ein 30-Jähriger und ein 56-Jähriger, beleidigten sich, fuhren sich nach und schlugen sich zum Höhepunkt außerdem gegenseitig. Die Herrschaften wurden hierbei nur leicht verletzt. Nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, entschuldigten sie sich in Anwesenheit der Polizeibeamten jeweils beim Anderen. Nichtsdestotrotz wird gegen beide Fahrzeugführer wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt, zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert, die gegebenenfalls eine Nicht-Geeignetheit zur Teilnahme am fahrerlaubnispflichtigen Straßenverkehr prüfen wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell