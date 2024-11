Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer/Dudenhofen) Mutwillig gefällte Bäume gefährden Autofahrer

Speyer/Dudenhofen (ots)

Auf der Landesstraße 528 und auf der Kreisstraße 15 sind am späten Sonntagabend zwei gefällte, quer über die Fahrbahn liegende Birken gemeldet worden. Gegen 22:25 Uhr rief ein 24-jähriger Autofahrer die Polizei, weil er über eine der Birken gefahren war. Sein Pkw wurde dadurch leicht beschädigt. Gegen 02:00 Uhr meldete sich ein weiterer Autofahrer, der den zweiten auf der Straße liegenden Baum entdeckte. Er kam noch davor zum Stehen. In beiden Fällen scheinen die Birken mit einer Axt gefällt worden zu sein. Der bislang unbekannte Täter wollte dadurch vermutlich ein Hindernis auf der Straße bereiten. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail über pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

