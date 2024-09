Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Aremberg (ots)

In der Nacht vom 07.-08.09.2024 lösten unbekannte Täter in Aremberg, Herzogstraße, mehrere Radmuttern an einem geparkten PKW. Sachverhaltsdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

