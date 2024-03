Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zurücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Vermissten

Frankenthal (ots)

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wurde der Vermisste Herr Heinz Wicher von einem aufmerksamen Spaziergänger wiedererkannt und bis zum Eintreffen einer Streife in Obhut behalten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Vermisste am Ortausgang Frankenthal Richtung Flomersheim und war körperlich in guter Verfassung. Von einer Streife wurde er wohlbehalten zurück nach Hause gebracht.

"Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung des Lichtbildes des Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Polizei Frankenthal dankt Ihnen für Ihre Unterstützung."

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell