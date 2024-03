Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Römerberg (ots)

Am Donnerstag, 28. März um 17:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Römerberg. Eine 34-jährige Hyundai-Fahrerin bog von der Viehtriftstraße nach links auf die K25 ab. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens wollte von der Straße In den Rauhweiden kommend ebenfalls auf die K25 abbiegen. Hierbei kollidierte der Kastenwagen mit der Beifahrertür des Hyundai und schob diesen auf eine Verkehrsinsel. Der Fahrer des Kastenwagens entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer soll ca. 30 Jahre alt, dunkelblonde Haare, Drei-Tage-Bart, ca. 175-180cm groß, von normaler Statur und er habe blaue oder schwarze Arbeitsklamotten von Engelbert-Strauß getragen. Durch den Unfall wurde eine Mitfahrerin im Hyundai leicht verletzt. Der Schaden am PKW wurde auf 5500EUR geschätzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wird davon ausgegangen, dass der Kastenwagen deutliche Beschädigungen im Frontbereich aufweisen müsste. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

