Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht zum Nachteil eines Kindes

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 14:00Uhr, kam es in der Königsberger Straße in Bobenheim-Roxheim zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 11-jährigen Jungen. Der 11-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad die Königsberger Straße entlang. Im Bereich einer Kurve fuhr ein dunkles Auto rechts an dem Fahrradfahrer vorbei. Hierbei kam zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem Jungen. Infolge dessen wurde der Junge leicht verletzt. Sein Fahrrad wurde beschädigt. Der noch unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell