Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Raub unter Vorhalt eines Schraubenziehers

Frankenthal (ots)

In den Mittagsstunden des gestrigen Montags löste ein 28-jähriger Mann mit Wohnsitz in Bremen einen größeren polizeilichen Einsatz aus. Gegen 14:00Uhr gingen mehrere Anrufe über einen Mann ein, welcher im Bereich der Carl-Zeiss-Straße in Frankenthal Personen mit einem Schraubenzieher bedrohen würde. In der Folge gingen weitere Anrufe zu dem Mann ein.

Nachdem jetzigen Stand der Ermittlungen forderte der 28-Jährige zunächst unter Vorhalt eines Schraubenziehers auf dem Gelände einer Speditionsfirma erfolglos die Herausgabe eines Fahrzeugschlüssels. Auf dem Firmengelände verletzte er zudem einen Mitarbeiter mit dem mitgeführten Schraubenzieher. Der Mitarbeiter erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Anschließend flüchtete er über die K5(Beindersheimer Straße). Auf der Straße hielt er mehrere Autos an und bedrohte dessen Fahrzeugführer. Hiernach betrat er das Gelände einer weiteren Firma und bedrohte dort erneut mit dem Schraubenzieher einen Mitarbeiter. Im weiteren Verlauf beschädigte er damit eine Tür des Firmengebäudes.

Er setzte seine Flucht fort und begab sich letztlich auf einen Parkplatz in der Carl-Benz-Straße. Dort konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten schließlich angetroffen und fixiert werden. Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund dessen wurde er zwecks Vorstellung in einer psychiatrischen Einrichtung dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Frankenthal überstellt.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren, u.a. wegen eines versuchten Raubdelikts, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

