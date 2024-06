Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Unbekannter männlicher Täter bricht zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus auf - in einem Fall blieb es bei einer Versuchstat - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (22.06.2024) ist es in der Zeit von 17.20 Uhr - 17.55Uhr zu zwei Einbruchstaten in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Loerbrooks-Weg gekommen. In einem Fall wurden Bargeld und Schmuck sowie eine Armbanduhr entwendet und in einem zweiten Fall ist kein Diebesgut bekannt.

In dem genannten Tatzeitraum hat der unbekannte Täter das Mehrfamilienhaus betreten. Vermutlich hat der Mann einen kurzen Moment abgepasst, als Berechtigte Personen das Gebäude betraten oder verließen, um in das Gebäude zu gelangen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Täter bei anderen Anwohnern geklingelt hat und ihm ohne Nachfrage oder sonstigen Kontakt geöffnet wurde. Hierzu allerdings gibt es keine Hinweise von den Anwohnern. Anschließend begab die Person sich in das 1. Obergeschoss und verschaffte sich gewaltsam Zugang zu zwei verschiedenen Wohnungen. Während eine Wohnung offensichtlich nicht betreten und durchsucht wurde, hat der Täter dies aber in der anderen Wohnung getan. Hier wurden die Räumlichkeiten aufgesucht und durchsucht. Es wurde Bargeld, eine Armbanduhr und eine Goldkette entwendet. Der geschätzte Gesamtwert der entwendeten Güter wurde mit 2000,- Euro angegeben.

Beim Verlassen des Hauses wurde dann eine männliche Person gesehen. Diese sei von dicklicher Statur, hatte gebräunte Haut oder einen dunkleren Teint, kurze schwarze Haare und trug vermutliche eine Kopfbedeckung (wie Basecap). Der Mann hatte weiterhin eine Sporttasche und einen karierten oder gestreiften Rucksack bei sich. Weitere Angaben zur Person konnten durch die Zeugen nicht gemacht werden.

Für beide Fälle hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu Auffälligkeiten kurz vor oder kurz nach der Tat zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell