POL-WE: + Wem gehört das Fahrrad? + In Physiotherapie- und Arztpraxis eingestiegen + Verdächtige Personen auf Grundstück + Auto geöffnet, Geldbörse gestohlen + Bargeld, Schmuck und Laptops erbeutet +

Friedberg: Wem gehört das Fahrrad?

Die Friedberger Polizei ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines grünen BMX-Rades. Das Fahrrad wurde kürzlich in einem Feld bei Friedberg gefunden. Der Eigentümer des Rades kann sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Polizeistation Friedberg melden.

Bad Nauheim: In Physiotherapie- und Arztpraxis eingestiegen

In der Zeit zwischen Dienstag (25.02.2025), 21:00 Uhr und Mittwoch (26.02.2025), 06:30 Uhr drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Frankfurter Landstraße in Bad Nauheim ein, in dem sich eine Arztpraxis sowie eine Praxis für Physiotherapie befinden. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu beiden Praxen, durchsuchten die Behandlungsräume und ließen mehrere Tablets sowie Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach ein etwa 25 - 35 Jahre alter Mann mit Mundschutz, grünem Kapuzenpullover und schwarzer Jacke mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Zeugen, denen der Mann oder andere verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Friedberger Kripo zu melden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Verdächtige Personen auf Grundstück

Kurz nach 18:00 Uhr verschafften sich vier Personen am Mittwoch (26.02.2025) Zutritt zu einem Grundstück in der Untergasse in Düdelsheim. Während sich die drei Frauen und ein Mann zu einer Scheune auf dem Grundstück begaben, bemerkten sie, dass sie durch Zeugen beobachtet wurden. Die vier Personen verließen daraufhin das Grundstück und fuhren mit einem VW-Elektroauto davon. Durch die Zeugen konnte ein Teilkennzeichen beginnend mit "F-G..." abgelesen werden. Nach bisherigem Kenntnisstand ließen die vier Personen auf dem Grundstück nichts mitgehen. Die Ermittler der Polizeistation Büdingen suchen weitere Zeugen, die die drei Frauen und den Mann oder den VW gesehen haben und weitere Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06042 96480 können sich Zeugen mit der Büdinger Polizei in Verbindung setzen.

Niddatal: Auto geöffnet, Geldbörse gestohlen

Auf bislang unbekannte Art öffnete ein Dieb in der Bruchenbrücker Straße in Assenheim einen grauen Mercedes E 200. Der Unbekannte ließ aus einer Geldbörse Bargeld und eine EC-Karte mitgehen, die er im Anschluss mehrfach zum Bezahlen einsetzte. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag (25.02.2025), 14:00 Uhr bis Mittwoch (26.02.2025), 08:45 Uhr. Gegen 00:35 Uhr versuchte am Mittwoch ein Mann in der Höhenstraße in Assenheim die Türen zweier Fahrzeuge, darunter ein gelber VW Tiguan, zu öffnen. Da beide Fahrzeuge jedoch verschlossen waren, entfernte sich der Unbekannte wieder. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Friedberger Polizeistation in Verbindung zu setzen. Fahrzeugnutzer sollten sich beim Verlassen des Fahrzeugs immer versichern, dass das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Außerdem empfiehlt die Polizei, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Diebe sein.

Bad Nauheim: Bargeld, Schmuck und Laptops erbeutet

Im Zeitraum zwischen Freitag (21.02.2025), 10:00 Uhr und Montag (24.02.2025), 13:00 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hermelinweg in Bad Nauheim. Die Diebe durchsuchten die Wohnung und erbeuteten unter anderem Bargeld, Schmuck und Laptops. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei aus Friedberg telefonisch unter 06031 6010.

Bad Nauheim: Werkzeuge geklaut

Diebe öffneten im Zeitraum von Donnerstag (20.02.2025), 18:00 Uhr bis Mittwoch (26.02.2025), 08:00 Uhr auf einer Baustelle nahe der Sprudelhof Therme das Schloss eines Baucontainers. Die Täter ließen mehrere Werkzeuge und Kabel mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

