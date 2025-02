Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Polizei stellt zwei Verdächtige nach Sachbeschädigungen + Einbruch in Tankstelle und gestohlene Kennzeichen + Tankstellentür hält Einbruchsversuch stand + Zwei Verletzte, 29.000 EUR Schaden +

Ober-Mörlen: Polizei stellt zwei Verdächtige nach Sachbeschädigungen

Gegen 00:20 Uhr verständigten Zeugen am Sonntag (23.02.2025) in Ober-Mörlen die Polizei. Ihnen waren zwei Personen aufgefallen, die maskiert gewesen seien. Im Rahmen der Fahndung fielen einer Streife ein junger Mann und eine junge Frau auf, auf die die Beschreibung der Zeugen zutraf. Bei der Kontrolle der Personen stellten die Beamten rote Farbanhaftungen an der Kleidung der beiden 19-Jährigen fest. Die Polizisten fanden in der Nähe des Kontrollorts eine rote Spraydose. An mehreren Stellen in Ober-Mörlen erkannten sie zudem mit roter Farbe beschmierte Wahlplakate. Der Tatverdacht richtet sich gegen die beiden 19-Jährigen aus Bad Nauheim und Ober-Mörlen. Beide wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizeistation Butzbach gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Gegen beide wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Karben: Einbruch in Tankstelle und gestohlene Kennzeichen

Am Mittwoch (26.02.2025) brachen vier Männer gegen 02:15 Uhr die Eingangstür einer Tankstelle in der Straße "Am Spitzacker" in Karben auf. Durch das gewaltsame Eindringen löste die Alarmanlage aus. Innerhalb von Sekunden breitete sich daher Nebel im Verkaufsraum aus, sodass die vier Täter das Gebäude ohne Beute direkt wieder verließen. Die dunkel gekleideten Einbrecher flüchteten mit einem silberfarbenen Audi, mutmaßlich einem A4 Avant, mit den Kennzeichen FB-B 1212 in Richtung "Am Spitzacker". Diese Kennzeichen entwendeten die Unbekannten im Zeitraum zwischen Dienstag (25.02.2025), 19:00 Uhr und Mittwoch (26.02.2025), 02:15 Uhr auf einem Parkplatz unterhalb des Sportplatzes im Waldhohlweg in Groß-Karben. Zuvor waren die Kennzeichenschilder an einem schwarzen Suzuki befestigt, der auf diesem Parkplatz abgestellt war. Die Friedberger Kripo ermittelt und fragt: Wer hat den Einbruch beobachtet? Wem sind vier Personen mit einem silberfarbenen Audi aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Diebstahl der Kennzeichen in Groß-Karben geben? Wer kann Angaben zum Verbleib des silberfarbenen Audis mit den gestohlenen Kennzeichen FB-B 1212 machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Ortenberg: Tankstellentür hält Einbruchsversuch stand

In der Wilhelm-Leuschner-Straße in Ortenberg versuchten Einbrecher in der Nacht zu Dienstag (25.02.2025) in den Verkaufsraum einer Tankstelle einzudringen. Gegen 01:35 Uhr versuchten vier Männer die Zugangstür aufzubrechen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, sodass die vier Täter ohne Beute in einem hellen Audi in Richtung Selters flüchteten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder denen in der Nacht ein heller Audi aufgefallen ist, sich unter Tel. 06031 6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Büdingen: Zwei Verletzte, 29.000 EUR Schaden

Ein 23-jähriger Büdinger war am Dienstagabend (25.02.2025) kurz nach 21:00 Uhr mit seinem BMW 320i auf der Industriestraße Büdingen in Richtung Rosenhof unterwegs. In einem Kreuzungsbereich unweit eines ehemaligen Baumarktes kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford C-Max eines 47-jährigen Mannes aus Büdingen, der in den Kreuzungsbereich gefahren war. Durch die Kollision wurde der BMW gegen den Mercedes C 250 eines 27-jährigen Büdingers geschleudert. Bei dem Unfall erlitten die Fahrer des BMW und des Ford leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 29.000 EUR geschätzt.

Butzbach: Astra zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (20.02.2025), 15:00 Uhr und Samstag (22.02.2025), 08:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines schwarzen Opel Astra. Das Fahrzeug war in dieser Zeit in der Abt-Möhler-Straße in Butzbach in Höhe der Hausnummer 14 abgestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach entgegen (Tel.: 06033 70430).

