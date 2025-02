Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Betrüger ergaunern Goldmünzen im Wert von 280.000 EUR + Einbruch in Mehrfamilienhaus + Mit Gartenwerkzeug eingebrochen + Einbrecher erbeuten Bargeld + Über Balkon eingestiegen + Werkzeuge gestohlen

Wöllstadt: Betrüger ergaunern Goldmünzen im Wert von 280.000 EUR

Ein Betrüger rief am Nachmittag des 12.02.2025 bei einem Senior aus Wöllstadt an und gab sich als Kommissar der Polizei aus. Er tischte ihm die Geschichte eines Wohnungseinbruchs in der Nachbarschaft auf. Bei dem festgenommenen Täter habe man einen Zettel mit den Kontaktdaten des Wöllstädters gefunden. In mehreren Telefonaten baute der Unbekannte ein Vertrauensverhältnis zu dem Rentner auf und fragte diesen über seine Vermögenswerte aus. Schließlich gelang es dem Betrüger, sein Opfer dazu zu bewegen, über 100 Goldmünzen aus einem Bankschließfach zu holen und diese am nächsten Tag an der Haustür an einen angeblichen Kollegen zu übergeben. Der Wert der Goldmünzen beträgt circa 280.000 EUR.

Florstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Schulstraße in Nieder-Mockstadt stiegen am Freitag (21.02.2025) Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:25 Uhr durchsuchten sie dort mehrere Räume. Ob die Täter etwas mitnahmen, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei aus Friedberg ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemachte haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Ranstadt: Mit Gartenwerkzeug eingebrochen

Am Freitagabend (21.02.2025) öffnete ein Unbekannter in der Waschbodenstraße in Ranstadt zwischen 17:40 Uhr und 22:25 Uhr einen Schuppen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Der Unbekannte nahm sich ein Gartenwerkzeug und nutzte dieses, um damit die Terrassentür des Wohnhauses aufzubrechen. Anschließend durchwühlte der Täter mehrere Räume im Haus. Zu gestohlenen Gegenständen können bisher keine Angaben gemacht werden. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich an die Kripo Friedberg wenden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Einbrecher erbeuten Bargeld

Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr drangen Einbrecher am Samstag (22.02.2025) in ein Einfamilienhaus im Dornbachweg in Rendel ein. Die Täter stiegen durch ein Kellerfenster ein und durchwühlten mehrere Schubladen im Haus. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von etwa 300 EUR. Die Friedberger Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an Tel.: 06031 6010.

Rosbach: Über Balkon eingestiegen

Im Zeitraum von Sonntag (16.02.2025), 17:00 Uhr bis Freitag (21.02.2025), 11:30 Uhr kletterten Einbrecher auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Altkönigstraße in Ober-Rosbach. Dort brachen sie ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Friedberger Kripo erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Butzbach: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Diebe verschafften sich zwischen Donnerstag (20.02.2025), 17:00 Uhr und Freitag (21.02.2025), 07:45 Uhr Zutritt zu einem Rohbau in der Reinhold-Dörr-Straße in Griedel. Sie ließen mehrere Werkzeuge im Wert von 7.000 EUR mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach entgegen (Tel.: 06033 70430).

Bad Nauheim: PC und Bargeld geklaut

Innerhalb von 90 Minuten verschaffte sich ein Unbekannter am Freitagnachmittag (21.02.2025) durch die Hauseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße in Bad Nauheim. Zwischen 15:25 Uhr und 16:55 Uhr drang der Täter in eine Kellerwohnung ein und stahl einen PC, Bargeld und Parfum. Hinweise unter Tel.: 06031 6010 an die Friedberger Kriminalpolizei.

