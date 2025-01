Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Auf Blitzeis ausgerutscht (22.01.2025)

VS-Villingen (ots)

Winterliches Wetter und Blitzeis sind einer Radfahrerin auf der Betholdstraße am Mittwoch zum Verhängnis geworden. Gegen 11:30 Uhr rutschte die 71-Jährige mit ihrem Fahrrad aus und verletzte sich dabei am Kopf so, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass schwere Verletzungen durch das Tragen eines geeigneten Helms verhindert, oder zumindest abgeschwächt werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell