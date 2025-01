Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht beim Burger King (22.01.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch hat ein Lastwagenfahrer, gegen 12 Uhr das Vordach des Drive-in Schalters des Burger-King-Restaurants beschädigt und ist anschließend davongefahren. Offenbar hatte er die Ausmaße seines Gefährts unterschätzt und stieß beim Einfahren in den Drive-in Bereich gegen ein Vordach. Der Glaseinsatz darin ging zu Bruch, was der Fahrer auch in Augenschein nahm. Statt den Unfall zu melden, fuhr er jedoch davon. Es handelte sich um einen männlichen Fahrer, der einen roten Lastwagen fuhr. Das Polizeirevier Schwenningen bittet um Hinweise zum Fahrer, oder Lastwagen unter der Nummer 07720 / 85000.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell