Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Gefährliches Überholmanöver (21.01.2025)

Gütenbach - L 173 (ots)

Ein dreistes Überholmanöver hat sich ein VW-Fahrer am Dienstag, gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Gütenbach und Obersimonswald geleistet. In einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte der 62-Jährige zunächst einen BMW und war im Begriff ein weiteres Auto zu passieren, als ihm ein Subaru entgegenkam. Um dem VW ein wiedereinscheren auf die rechte Spur zu ermöglichen und so einen Unfall zu vermeiden mussten sowohl der BMW, als auch der Subaru eine Vollbremsung durchführen. Anschließend beschleunigte der VW-Fahrer seinen Wagen wieder und fuhr davon. Die Polizei stellte ihn kurze Zeit später an seiner Anschrift zur Rede. Der Mann muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

