Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschädigen mehrere Autos in Petershagen

Petershagen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende mindestens acht Autos in Petershagen durch blinde Zerstörungswut erheblich beschädigt.

So kam zu Sachbeschädigungen an zwei Autos in der Hauptstraße. Dort zertrümmerte man an einem Opel Corsa eine Windschutzscheibe, an einem Fiat Panda wurden alle Reifen zerstochen und beide Außenspiegel abgetreten. Beide Autos hatten sich auf einem öffentlichen Parkplatz befunden.

Auch im Koppelweg rückten zwei Autos ins Visier der Unbekannten. Betroffen hier waren ein Golf Cabrio, an dem man die Frontscheibe und die Motorhaube beschädigte, sowie ein Mazda, bei dem die Frontscheibe und Außenspiegel durch die Handlungen Schaden nahmen. Beide Autos hatten auf dem Parkplatz am Bergring gestanden.

Außerdem gingen Unbekannte in der Gartenring Straße, der Schloßfreiheit, dem Horstweg und der Forststraße weitere Pkws der Hersteller BMW, Ford und VW an und fügten diesen erhebliche Beschädigungen zu.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Großteil der Beschädigungen in der Nacht zu Sonntag ereignet haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell