Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Feuer beschädigt Unterstand und zwei Traktoren

Petershagen (ots)

(SN) Am Sonntag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes zur Straße "In der Galgenheide" nach Petershagen gerufen. Dort hatte man der Polizei gegen 17.40 Uhr einen in Flammen geratenen Unterstand gemeldet.

Dank des Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus zum Glück rechtzeitig von den Einsatzkräften verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Unter anderem zwei unter dem Carport stehende Traktoren wurden stark beschädigt. Die Brandstelle wurde seitens der Polizei beschlagnahmt. Die Ursache des Feuers ist gegenwärtig noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

