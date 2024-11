Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerin fährt vor Streifenwagen in Schlangenlinie

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Einsatzkräfte am Samstagabend die Alkoholfahrt einer Bad Oeynhausenerin fest.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel gegen 23:00 Uhr auf der Straße "Zum Rehmer Eck" zunächst ein Ford auf, bei dem die rückwärtige Beleuchtungseinrichtung teilweise defekt war. Im Rahmen der Nachfahrt beobachteten sie zudem, dass sich das Fahrzeug in Schlangenlinien fortbewegte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte eine erhebliche Alkoholisierung der 50-Jährigen fest. Dies wurde durch einen Test bestätigt. So folgte auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen eine Blutprobe. Zudem behielten die Beamten den Führerschein ein.

