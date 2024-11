Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Hotel

Minden (ots)

(TB) Bisher Unbekannte suchten in der Nacht zu Sonntag ein Hotel im Stemmer heim Hierbei erbeuteten sie Bargeld.

Den bisherigen Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat zwischen den Abendstunden des Samstags und Sonntagmorgen 07:30 Uhr. Den Spuren zufolge verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten. In einem Büroraum stießen sie hier auf einen Tresor. Dieser wurde samt Bargeld als Inhalt entwendet. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen.

Wer im Tatzeitraum oder zuvor in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler in Minden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell