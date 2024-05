Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugführer unter Alkohol in Jena gestoppt

Jena (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Jena am Nonnenplan ein österreichischer Pkw Ford auf, welcher in der weiteren Folge einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen wurde. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt und ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der weiteren Folge durchgeführt. Dieser Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der 31-jährige österreichische Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525,- Euro entrichten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell