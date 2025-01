Tuttlingen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen hat ein stark alkoholisierter Mann in der Innenstadt mehrere Verkehrszeichen, Baustellenabsicherungen und Mülltonnen umgestoßen und dadurch eine Reihe von Beschwerden ausgelöst. Gegen 01:45 Uhr meldeten Anwohner den grölenden und randalierenden Mann in der Fußgängerzone. Beamte fanden vor Ort umgeworfene Schilder und ...

mehr