Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auto aufgebrochen und hochwertige Uhren gestohlen- Polizei bittet um Hinweise (18.01.2025)

Rottweil (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, gegen 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Stadionstraße während des Flohmarktes einen dort abgestellten grauen VW Passat auf nicht bekannte Art und Weise aufgebrochen und anschließend aus dem Innenraum des Autos einen Pilotenkoffer mit etwa 20 hochwertigen Armbanduhren in einem fünfstelligen Euro-Bereich gestohlen.

Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Dieb geben können, sich unter Tel. 0741 477-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, in abgestellten Fahrzeugen keine Wertgegenstände, Taschen oder dergleichen aufzubewahren.

