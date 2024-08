Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240814-1-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster

Neumünster (ots)

In der Zeit vom 10.08.2024, 15.50 Uhr bis 11.08.2024, 02.00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Lerchenstraße schräg gegenüber der Hausnummer 23 in Neumünster.

Hier parkte zur Tatzeit ein BMW. Bei diesem BMW wurden durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beide Fahrzeugtüren der Fahrerseite erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 5000 Euro.

Die Polizei Neumünster bittet um Zeugenhinweise (Anwohner/Verkehrsteilnehmer), die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können bzw. den Verkehrsunfall beobachtet haben unter der Telefonnummer 0432-945 1338.

