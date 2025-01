Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Vom Supermarkt direkt in die JVA (22.01.2025)

Trossingen (ots)

Ein Ladendiebstahl hat für einen 24-Jährigen am Mittwochabend ungeahnte Konsequenzen nach sich gezogen. Gemeinsam mit einem 24-jährigen Begleiter hatte der Mann in einem Supermarkt Waren im Wert von rund 38 Euro in einen Rucksack gesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete den Vorgang, hielt die beiden Männer an und rief die Polizei.

Für den 24-Jährigen nahm der Abend jedoch eine überraschende Wendung: Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, trat er direkt seinen unfreiwilligen "Umzug" in eine Justizvollzugsanstalt an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell