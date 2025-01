Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, L 181

Schwarzwald Baar Kreis) Gefährliches Überholmanöver - Zeugenaufruf (22.01.2025)

VS-Villingen - L 181 (ots)

Zu einem gefährlichen Überholvorgang ist es am Mittwoch auf der Landesstraße 181 zwischen Mönchweiler und Villingen gekommen. Gegen 7:30 Uhr bemerkte ein 30-jähriger Lastwagenfahrer, - welcher nach Villingen unterwegs war - dass ihn ein weißer Mercedes GLK überholte. Allerdings kam den beiden ein VW Bus entgegen, den der Mercedes-Fahrer wegen des Streckenverlaufs nicht sehen konnte. Sowohl der Lastwagen, als auch der VW mussten eine Vollbremsung durchführen, damit der Mercedes noch vor dem Lastwagen wieder einscheren konnte, ohne einen Unfall zu verursachen. Anschließend fuhr der Mercedes davon. Der junge Mann konnte noch Ablesen, dass am Wagen ein "VS" Kennzeichen angebracht war. Das Polizeirevier Villingen bittet unter der Telefonnummer 07721 / 6010 um Hinweise zu dem Fahrer, oder dem Mercedes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell