BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Konstanz

Konstanz (ots) - Menschenansammlungen in den Städten, auf Weihnachtsmärkten und anderen öffentlichen Plätzen - die Vorweihnachtszeit weckt bei Taschendieben großes Interesse. Dabei rücken auch Reisende im Personennah- und Fernverkehr in ihren Fokus. In gut ausgelasteten Zügen erhoffen sich die Täter leichtes Spiel und ein schnelles Untertauchen nach einem Diebstahl. Die Bundespolizei rät Reisenden deshalb, so ...

mehr