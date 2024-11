Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Achtung Taschendiebe - die Bundespolizei informiert

Konstanz (ots)

Menschenansammlungen in den Städten, auf Weihnachtsmärkten und anderen öffentlichen Plätzen - die Vorweihnachtszeit weckt bei Taschendieben großes Interesse. Dabei rücken auch Reisende im Personennah- und Fernverkehr in ihren Fokus. In gut ausgelasteten Zügen erhoffen sich die Täter leichtes Spiel und ein schnelles Untertauchen nach einem Diebstahl. Die Bundespolizei rät Reisenden deshalb, so wenig EC- oder Kreditkarten und auch Bargeld mitzuführen und diese dann in einer verschließbaren Innentasche der Oberbekleidung zu tragen. Das eigene Gepäck sollte nie unbeaufsichtigt sein, im Zweifelsfall bittet man eine vertrauenswürdige Person um Hilfe. Taschen und wichtige Gegenstände sind vor dem ungewollten Zugriff Fremder geschützt, wenn diese eng am Körper getragen werden und Verschlüsse durch Dritte nicht geöffnet werden können. In unübersichtlichen Situationen wie Gedränge, bietet es sich an, Rucksäcke abzunehmen und vor dem Körper zu tragen.

Weitere Sicherheitshinweise erhalten Interessierte bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz - Kriminalprävention oder jeder Polizeidienststelle.

