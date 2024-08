Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Fachwerkhaus

Kieselbach (ots)

Am späten Dienstagabend brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einem sich in Renovierung befindlichen Fachwerkhaus in der Kreuzgasse in Kieselbach. Da das Haus noch unbewohnt war, wurde zum Glück niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindern. Dem 43-jährigen Hausbesitzer entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell