LPI-SHL: Container aufgebrochen und Kabel geklaut

Breitungen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen 20 Paletten vom Lagerplatz einer Firma in der Straße "Am Simmelsee" in Breitungen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auch etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0214390/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

