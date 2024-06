Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Sonntag zwischen 20.10 und 23 Uhr sind bislang unbekannte Täter in der Geschwister-Scholl-Straße in Lingen in einen Transporter sowie einen Wohnwagen eingebrochen. Ob die Täter Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell