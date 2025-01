Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Weitere Fälle von Autoaufbrüchen in Immendingen (22.01.2025)

Immendingen (ots)

Nachdem wir bereits heute über einen Diebstahl aus einem Auto in der Johann-Peter-Hebel-Straße berichtet haben, sind der Polizei zwei weitere Vorfälle in der Brunnenstraße, sowie "Am Spritzenhaus" gemeldet worden, die sich vermutlich in der gleichen Nacht ereignet haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fehlen aus den Wagen keine Gegenstände. In einem Fall hinterließen die Täter jedoch erhebliche Verschmutzungen, die zu einem Sachschaden führten.

Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt der Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462-9464-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell