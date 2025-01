Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf Fußgängerüberweg - 35-Jähriger verletzt (23.01.2025)

Stockach (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es am Kreisverkehr Goethestraße/Ludwigshafener Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger verletzt worden ist. Gegen 07.20 Uhr fuhr ein von der Ludwigshafener Straße kommender 37-Jähriger mit einem Mazda in Richtung Goethestraßae aus dem Kreisverkehr. Auf dem direkt hinter der Ausfahrt des Kreisels liegenden Fußgängerüberweg übersah er in der Folge einen 35 Jahre alten Fußgänger der die Straße zeitgleich querte. Das Auto erfasst den Mann und schleuderte ihn zu Boden. Dabei erlitt er glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

