Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund hält Kontrolldruck hoch: Zahlreiche Drogen sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0165

Die Polizei Dortmund war auch in diesen Tagen wieder an belebten Orten in der Innenstadt unterwegs. Mit dem Präsenzkonzept Fokus halten die Einsatzkräfte, unterstützt von der nordrhein-westfälischen Bereitschaftspolizei, den Kontroll- und Strafverfolgungsdruck hoch, um Straftaten rund um die Innenstadt zu verhindern.

Am vergangenen Donnerstag (13. Februar 2025) fiel den Beamten am Café Kick ein 36-jähriger Dortmunder auf. Dieser tauschte mit anderen Besuchenden außerhalb des Cafés Gegenstände aus. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei ihm mutmaßliches Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel. Darüber hinaus hatte der Dortmunder eine niedrige dreistellige Bargeldsumme in dealertypischer Stückelung bei sich, dessen Herkunft er nicht plausibel erklären konnte. Das Bargeld und die Drogen stellten die Polizisten sicher, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem erhielt der 36-Jährige einen Platzverweis.

Im Bereich des Nordausgangs des Dortmunder Hauptbahnhofes wurden zivilen Einsatzkräften Betäubungsmittel angeboten. Die Beamten lehnten dankend ab und führten stattdessen Personenkontrollen durch. Hierbei wurden mehrere Verkaufseinheiten Betäubungsmittel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Drei der kontrollierten Personen verstießen mit ihrem Aufenthalt in Dortmund gegen räumliche Beschränkungen, was Anzeigen nach sich zog.

Am Montag (17. Februar 2025) beobachteten die Einsatzkräfte Jugendliche, die auf einem Spielplatz in der Düppelstraße Betäubungsmittel verkauften. Ein 14-Jähriger wurde festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

In der Uhlandstraße kontrollierten zivile Polizisten einen 19-jährigen Dortmunder. Er führte mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln mit sich, welches die Einsatzkräfte sicherstellten. Der Dortmunder bekam eine Anzeige.

Die Uhlandstraße und das Gebiet rund um den Dietrich-Keuning-Park sind als Drogenumschlagsplatz bekannt. Immer wieder erhalten die Beamten dazu Hinweise und Beschwerden aus der Bevölkerung. Die Polizei hält den Kontrolldruck weiterhin hoch und wird entsprechenden Hinweisen nachgehen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell