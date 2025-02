POL-DO: Polizei und Ordnungsamt in einem Kiosk: Waren im Wert von 5000 Euro sichergestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0162 Gemeinsame Meldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund Wie berichtet, kam es am Sonntagabend, 16. Februar, zu einem Wohnungsbrand in der Carl-Holtschneider-Straße 2, bei dem ein 54-jähriger Dortmunder ums Leben kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann menschliches Handeln als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Presseauskünfte ...

