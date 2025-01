POL-PPRP: Versuchter Einbruchdiebstahl

Schifferstadt (ots) - Am 02.01.2025, gegen 19:20 Uhr, brannte in der Robert-Schumann-Straße in Schifferstadt ein weißer Kastenwagen der Stadtwerke Schifferstadt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zeugen hatten zuvor einen Knall wahrgenommen. Am abgebrannten Fahrzeug konnten die Beamten Reste einer Silvesterrakete auffinden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob die Rakete das Feuer ...

