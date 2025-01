Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto der Stadtwerke abgebrannt - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 02.01.2025, gegen 19:20 Uhr, brannte in der Robert-Schumann-Straße in Schifferstadt ein weißer Kastenwagen der Stadtwerke Schifferstadt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zeugen hatten zuvor einen Knall wahrgenommen. Am abgebrannten Fahrzeug konnten die Beamten Reste einer Silvesterrakete auffinden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob die Rakete das Feuer verursacht hat.

Haben Sie am 02.01.22024, gegen 19 Uhr bis 19:20 Uhr, Personen in der Nähe Robert-Schumann-Straße gesehen, die mit Feuerwerk hantierten? Oder können Sie sonstige Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

