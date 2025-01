Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Die Scheibe eines grauen VW-Polo wurde in der Pettenkoferstraße zwischen dem 31.12.2024, 9 Uhr und dem 02.01.2025, 11:30 Uhr, eingeschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Auto nichts gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt. Sie können Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Im gleichen Zeitraum (31.12.2024, 15:30 Uhr - 02.01.2025, 7:15 Uhr) wurde auch in der Pommernstraße ein Auto - mutmaßlich vorsätzlich durch Feuerwerkskörper - beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Opel Corsa. Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell