Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Hartmannstraße versuchten bislang Unbekannte in einen Friseursalon einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Die Schadenshöhe durch Einbruchsspuren wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 21.12.2024, 14:30 Uhr und dem 02.01.2025, 8:30 Uhr liegen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell