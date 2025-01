Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bitte melden Sie sich - Zeuge von Ladendiebstahl gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Kunde sprach am Donnerstag (02.01.2025), gegen 14:30 Uhr, eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarkts in der Straße "Im Zollhof" an und wies sie auf einen Ladendiebstahl hin. Er hatte beobachtet, wie eine unbekannte männliche Person mit grüner Jacke, schwarzem Rucksack und schwarzer Kopfbedeckung Ware aus dem Regal genommen hatte und damit ohne zu zahlen aus dem Geschäft lief. Die Mitarbeiterin informierte umgehend die stellvertretende Filialleiterin, die daraufhin versuchte den Ladendieb zu stellen. Es gelang ihr jedoch nicht mehr, diesen einzuholen, sodass er in der Ludwigsstraße mit einer Straßenbahn flüchten konnte. Welche Ware gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, wird derzeit ermittelt. Wir bitten Zeugen, insbesondere den Kunden, der auf den Diebstahl aufmerksam gemacht hatte, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

