Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitag (03.01.2025) im Zeitraum von 10:00 - 11:30 Uhr eine Handtasche mit Bargeld und diversen Dokumenten aus einem Auto, welches in der Kaiser-Wilhelm-Straße abgestellt war. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Kaiser-Wilhelm-Straße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 / 963 - 24150 oder per Email: piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

