POL-WE: + Schulbuskontrollen des Wetterauer Verkehrsdienstes + Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck + Tür hält Aufbruchsversuch stand + In Einfamilienhaus eingestiegen +

Friedberg (ots)

Wetteraukreis: Schulbuskontrollen des Wetterauer Verkehrsdienstes

Am Mittwoch (19.02.2025) kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau gemeinsam mit Mitarbeitern der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) Schulbusse an insgesamt drei Schulen im Wetteraukreis. In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr nahmen die Beamten dabei mehrere Schulbusse an der Jim-Knopf-Schule in Södel, der Grundschule im Ried in Reichelsheim und der Georg-August-Zinn-Schule in Düdelsheim unter die Lupe. Ziel der Kontrollaktion war die Gewährleistung der Sicherheit von Schülerinnen und Schülern im Schulbusverkehr. Die Polizisten richteten ihren Fokus dabei auf die Kontrolle des Fahrpersonals und der technischen Überprüfung der eingesetzten Busse. An den Fahrzeugen gab es aus Sicht der Ordnungshüter keine gravierenden Mängel zu beanstanden. In einem Bus stellten die Beamten eine fehlende Sitzschale auf der Rückbank fest, die eine Verletzungsgefahr für Schülerinnen und Schüler darstellte. Doch auch die Beseitigung dieser Gefahrenstelle konnte zügig veranlasst werden. Beim Fahrpersonal waren ebenfalls nur kleinere Verstöße zu registrieren. So zeigten sich zum Beispiel zwei Busfahrer nicht ausreichend vertraut mit ihren Fahrzeugen und konnten nicht auf Anhieb Feuerlöscher und andere Teile der vorgeschriebenen Sicherheitsausstattung finden. Die gemeinsame Kontrolle der Wetterauer Verkehrsexperten und der VGO stieß auf große Zustimmung bei Schülern, Lehrern und Passanten, mit denen die Polizisten in viele Gespräche kam, um die Wichtigkeit der Schulwegsicherung zu betonen.

Nidda: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Im Zeitraum zwischen Dienstag (18.02.2025), 15:30 Uhr und Mittwoch (19.02.2025), 10:45 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus "Auf der Platte" in Nidda. Die Täter durchsuchten das Haus und ließen nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld und Schmuck mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 in Friedberg zu melden.

Butzbach: Tür hält Aufbruchsversuch stand

Unbekannte versuchten in der Zeit von Dienstag (18.02.2025), 18:45 Uhr bis Mittwoch (19.02.2025), 08:30 Uhr am Butzbacher Kirchplatz in ein Nebengebäude der Kirche einzudringen. Hierbei scheiterten sie an einer Tür, beschädigten diese jedoch. Beute machten die Täter nicht. Die Butzbacher Polizei nimmt Hinweise telefonisch unter 06033 70430 entgegen.

Büdingen: In Einfamilienhaus eingestiegen

Gegen 17:30 Uhr bemerkten Anwohner am Mittwoch (19.02.2025) einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Otto-Heck-Straße in Dudenrod. Der genaue Tatzeitraum, in dem die Täter in das Haus eingestiegen sind, ist derzeit unklar. Ob die Unbekannten etwas stahlen, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kripo Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell