Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unterschlagung einer Handtasche in Alfeld (Leine) - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

Alfeld (all) - Am Mittwoch Vormittag wurde die Handtasche einer 86-jährigen Seniorin aus Alfeld (Leine) unterschlagen, nachdem sie diese nach dem Einkauf im Alfelder Netto-Markt versehentlich in ihrem Einkaufswagen zurückließ. Als die Seniorin das Zurücklassen ihrer Handtasche bemerkte und zum Markt zurückkehrte, ist die Handtasche bereits von einer unbekannten Person entwendet worden. In der schwarzen Lederhandtasche hätten sich neben diversen persönlichen Gegenständen und Dokumenten auch ca. 1.000 EUR Bargeld befunden. Zeugen, welche am Mittwochvormittag zwischen 09:30 und 10:30 Uhr etwas beobachtet haben und Hinweise zur Ergreifung des Täters/der Täterin geben können, werden gebeten, sich bei der Alfelder Polizei unter 05181/8073-0 zu melden.

